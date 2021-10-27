Журналіст повертається до Києва.

Відомого українського журналіста Дмитра Гордона не пустили до Грузії. Причин заборони прикордонники не повідомили.

Про це він написав у своєму Instagram

"Годину тому прилетів в Тбілісі й весь цей час чекав на паспортному контролі штамп в паспорті. Тільки що мені офіційно оголосили, що в'їзд до Грузії мені заборонений", - йдеться в повідомленні.

За його словами, це може бути пов'язано з тим, що він планував відвідати у в'язниці третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

"Причин не назвали. Однозначно пов'язую це з тим, що напередодні МЗС України звернувся до МЗС Грузії з проханням організувати моє відвідування у в'язниці Руставі Міхеїла Саакашвілі. Все, що сталося, - це міжнародний скандал і ганьба для грузинської влади", - пояснив Гордон.

При цьому він зазначив, що тим же літаком, яким прилетів, повертається до Києва.

У свою чергу Алеся Бацман назвала дане рішення грузинської влади "ганебним та боягузливим"

"Зараз нас депортували з Грузії. Ганебне і боягузливе рішення грузинської влади через наш захист і підтримку Міхеїла Саакашвілі. Ми планували відвідати у в'язниці Міхеїла Саакашвілі, можливо, записати з ним інтерв'ю, про що наш МЗС говорив з відповідними органами Грузії. Чого ти боїшся, що ти приховуєш, грузинська владо, раз так нас боїшся, раз так боїшся гласності та світла?"- написала журналістка.

Також на ситуацію відреагував й заарештований Саакашвілі. За його словами, підстав для такого рішення не було.

"Всесвітнього журналіста Дмитра Гордона, Олесю Бацман, керівника Офісу простих рішень і результатів Марію Барабаш без пояснення причин сьогодні не пустили до Грузії. Всі вони будуть депортовані в Україну. Ніяких об'єктивних причин для такого кроку у влади Грузії не було. Це чергове грубе порушення принципів демократії, прав людини та свідчення того, що справа проти Саакашвілі не має нічого спільного з правосуддям", - вказав Саакашвілі.

Варто відзначити, що перед поїздкою Дмитро Гордон розповів про свої плани. Під час триденної подорожі Гордон зі своєю дружиною Олесею Бацман мав намір провести ряд лекцій та зустрічей, а також записати ряд інтерв'ю.

Затримання Саакашвілі в Грузії

1 жовтня влада Грузії заявила про затримання Саакашвілі, його помістили в пенітенціарну установу. Політик заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

На батьківщині Саакашвілі не був останні 8 років - у Грузії він оголошений у розшук, а також його заочно засудили до шести років ув'язнення.

23 жовтня стало відомо про погіршення стану політика-через голодування йому зробили переливання крові.

Автор: Анастасія Горбачова