Дмитра Гордона не впустили до Грузії/фото instagram.com/gordondmytro

Відомого українського журналіста Дмитра Гордона не пустили до Грузії. Причин заборони прикордонники не повідомили.

Про це він написав у своєму Instagram

"Годину тому прилетів в Тбілісі й весь цей час чекав на паспортному контролі штамп в паспорті. Тільки що мені офіційно оголосили, що в'їзд до Грузії мені заборонений", - йдеться в повідомленні.

За його словами, це може бути пов'язано з тим, що він планував відвідати у в'язниці третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

"Причин не назвали. Однозначно пов'язую це з тим, що напередодні МЗС України звернувся до МЗС Грузії з проханням організувати моє відвідування у в'язниці Руставі Міхеїла Саакашвілі. Все, що сталося, - це міжнародний скандал і ганьба для грузинської влади", - пояснив Гордон.

При цьому він зазначив, що тим же літаком, яким прилетів, повертається до Києва.

false

У свою чергу Алеся Бацман назвала дане рішення грузинської влади "ганебним та боягузливим"

"Зараз нас депортували з Грузії. Ганебне і боягузливе рішення грузинської влади через наш захист і підтримку Міхеїла Саакашвілі. Ми планували відвідати у в'язниці Міхеїла Саакашвілі, можливо, записати з ним інтерв'ю, про що наш МЗС говорив з відповідними органами Грузії. Чого ти боїшся, що ти приховуєш, грузинська владо, раз так нас боїшся, раз так боїшся гласності та світла?"- написала журналістка.

false

Також на ситуацію відреагував й заарештований Саакашвілі. За його словами, підстав для такого рішення не було.

"Всесвітнього журналіста Дмитра Гордона, Олесю Бацман, керівника Офісу простих рішень і результатів Марію Барабаш без пояснення причин сьогодні не пустили до Грузії. Всі вони будуть депортовані в Україну. Ніяких об'єктивних причин для такого кроку у влади Грузії не було. Це чергове грубе порушення принципів демократії, прав людини та свідчення того, що справа проти Саакашвілі не має нічого спільного з правосуддям", - вказав Саакашвілі.

false

Варто відзначити, що перед поїздкою Дмитро Гордон розповів про свої плани. Під час триденної подорожі Гордон зі своєю дружиною Олесею Бацман мав намір провести ряд лекцій та зустрічей, а також записати ряд інтерв'ю.

Затримання Саакашвілі в Грузії

1 жовтня влада Грузії заявила про затримання Саакашвілі, його помістили в пенітенціарну установу. Політик заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

На батьківщині Саакашвілі не був останні 8 років - у Грузії він оголошений у розшук, а також його заочно засудили до шести років ув'язнення.

23 жовтня стало відомо про погіршення стану політика-через голодування йому зробили переливання крові. 

Автор: Анастасія Горбачова