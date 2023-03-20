Михайло Федоров знову має стати віце-прем'єр-міністром, але буде розширено перелік сфер, якими він опікуватиметься.

До парламенту надійшли подання про призначення на посади в уряді Оксена Лісового та Олександра Камишіна, а також перепризначення Михайла Федорова. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"У Верховну Раду України надійшли подання прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про призначення: Михайла Федорова на посаду віце-прем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації України; Оксена Лісового на посаду міністра освіти і науки України; Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України", – написав він у Telegram.

Водночас на сайті парламенту проекти постанов поки не оприлюднені.

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20 березня Верховна Рада проголосувала за відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки, Павла Рябікіна – з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, а Михайла Федорова – з посади віце-прем'єр-міністра України – міністра цифрової трансформації України.

18 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цього тижня у парламенті планується розгляд питання розширення напрямків відповідальності віце-прем'єр-міністра Федорова. Зокрема, його майбутня посада називатиметься так: віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України.

Також Шмигаль повідомляв, що замість Рябікіна по посаду глави Мінстратпрому планують призначити колишнього голову правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна.

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