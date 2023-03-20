До парламенту надійшли подання про призначення на посади в уряді Оксена Лісового та Олександра Камишіна, а також перепризначення Михайла Федорова. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"У Верховну Раду України надійшли подання прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про призначення: Михайла Федорова на посаду віце-прем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації України; Оксена Лісового на посаду міністра освіти і науки України; Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України", – написав він у Telegram.
Водночас на сайті парламенту проекти постанов поки не оприлюднені.
Перестановки в Кабміні: що треба знати
20 березня Верховна Рада проголосувала за відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки, Павла Рябікіна – з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, а Михайла Федорова – з посади віце-прем'єр-міністра України – міністра цифрової трансформації України.
18 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цього тижня у парламенті планується розгляд питання розширення напрямків відповідальності віце-прем'єр-міністра Федорова. Зокрема, його майбутня посада називатиметься так: віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України.
Також Шмигаль повідомляв, що замість Рябікіна по посаду глави Мінстратпрому планують призначити колишнього голову правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна.