Рейтинг очолює "Слуга народу", а замикає потенційний список "прохідних" партія Гройсмана.

Найвищу підтримку виборців отримала б партія "Слуга народу", якби парламентські вибори відбувалися наступної неділі.

Про це йдеться у прес-релізі за результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 4-9 листопада.

Зазначається, що рейтинг партій очолює "Слуга народу", яку готові підтримати 17,3% серед тих, хто буде голосувати та визначився з вибором, - якби парламентські вибори проводилися наступної неділі.

За партію "Європейська солідарність" проголосували б 14% опитаних, "Батьківщину" - 12,2%, "Опозиційну платформу - За життя" - 11%.

Рейтинг інших політичних сил дещо нижчий, зауважили соціологи. Так, умовну "партію Дмитра Разумкова" підтримали б 6,8% респондентів; партію "Сила і честь" - 5,8%; партію "Українська стратегія Гройсмана" - 5,2%.

Решта партій набирають менше прохідного бар'єру в 5%. Так, за партію Євгена Мураєва "Наші" готові проголосувати 4,9% виборців; Радикальну партію - 4,8%; ВО "Свобода" - 3,3%; партію Шарія - 3,2%; "УДАР Віталія Кличка" - 3,1%; "За майбутнє" - 2,1%; партію "Самопоміч" - 1,7%; партію "Голос" - 1,4%; а партію "Наш край" - 1,1%.

Як повідомляв УНІАН, майже 60% українців підтримують ідею розпуску парламенту та призначення нових виборів. Крім того, ідею відставки президента та призначення дострокових виборів глави держави підтримують 40%.

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Як проводилося опитування

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність - 5 тис. респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більш як 1,5.

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Автор: Таня Поляковська