Водночас більшість громадян підтримують ідею відставки уряду й призначення нового.

Майже 60% українців підтримують ідею розпуску парламенту та призначення нових виборів.

Про це йдеться у прес-релізі за результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 4-9 листопада.

"Ідею розпуску парламенту та призначення нових виборів підтримують 58%, не підтримують - 38%", - зазначають соціологи.

Відставку уряду і призначення нового складу Кабінету міністрів підтримують 55% опитаних, не підтримують - 39%.

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Крім того, ідею відставки президента та призначення дострокових виборів глави держави підтримують 40%, не підтримують - 58%.

Як повідомляв УНІАН, згідно з результатами опитування, якби парламентські вибори відбувалися наступної неділі, найвищу підтримку виборців отримала б партія "Слуга народу" (17,3%). Загалом до Ради пройшли б 7 партій, включаючи умовну партію екс-спікера Дмитра Разумкова.

Як проводилося опитування

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність - 5 тис. респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більш як 1,5.

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Автор: Таня Поляковська