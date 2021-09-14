Цей проект постанови дасть змогу вакцинованим працювати й заробляти в локдаун.

До Верховної Ради внесли проект постанови "Про особливості поширення на вакцинованих осіб обмежень, встановлених з метою протидії поширенню пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Читайте такожУ МОЗ розповіли, коли буде ухвалене рішення щодо ревакцинації від коронавірусуІніціатор цього проекту постанови - Кіра Рудик. Звернемо увагу, що у назві цього документа допущено помилку, адже обмеження у разі посилення карантину передбачені для невакцинованих, а щеплені українці отримають низку переваг.

Йдеться про правила відвідання закладів культури, спортзалів, басейнів, закладів громадського харчування, ТРЦ, магазинів, про побутове обслуговування населення, проведення масових заходів.

Цей проект постанови дасть змогу вакцинованим працювати й заробляти в локдаун.

Нові карантинні норми в Україні: що відомо

13 вересня Кабінет міністрів України ухвалив зміни до постанови № 1236, що встановлює нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19.

Так, COVID-сертифікат матиме дві опції (так звані "жовтий" або "зелений") та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 год) або одужання від COVID-19. Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс.

Тепер у разі введення жовтого рівня епідемічної небезпеки спростили вимоги до роботи навчальних закладів. Вони працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників з "жовтими" чи "зеленими" COVID-сертифікатами.

Водночас і обмеження жовтого рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть "жовтий" чи "зелений" COVID-сертифікат.

Кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватись всіх карантинних обмежень, залишається за власником.

У разі введення червоного рівня епідемічної небезпеки заклади освіти працюватимуть лише якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат.

Крім того, чинні обмеження червоного рівня не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів "зеленого" COVID-сертифікату.

За умови наявності в особи, що перетинає кордон України, "жовтого" чи "зеленого" сертифіката про вакцинацію або одужання від COVID-19, вона може не проходити самоізоляцію. Це ж стосується й осіб, які прибувають з тимчасово окупованих територій.

СOVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі, друкувати на папері відповідного кольору не потрібно.

Автор: Ольга Робейко