За словами Ірини Верещук, фракція вже обговорювала її кандидатуру замість Андрія Тарана.

Нардепка Ірина Верещук готова очолити Міністерство оборони замість Андрія Тарана й стверджує, що фракція вже обговорювала її кандидатуру.

Про це вона заявила на каналі "24" 12 жовтня.

Верещук підтвердила, що має амбіції стати міністеркою оборони, й сподівається, що колеги її підтримують, якщо буде така воля президента Володимира Зеленського.

"В мене немає "хочу" чи "не хочу". Ми прийшли за плечима президента, але повинні брати на себе відповідальність", - сказала Верещук.

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Нардепка вважає себе відповідною кандидаткою на посаду, оскільки має вищу військову освіту, а її чоловік – військовий.

"Я добре знаю, куди йду і розумію, який для мене це становитиме ризик – репутаційний, політичний і психологічний. Хтось мусить це робити", – додала "слуга народу".

Також вона зазначила, що до Тарана наразі є чимало претензій, тож він повинен відповідати за свої дії.

Як вже писав УНІАН, Ірина Верещук вже не вперше заявляє про готовність очолити Міністерство оборони. Влітку вона також казала, що це рішення виключно залежить від Зеленського як Головнокомандувача. Наразі вона очолює підкомітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Автор: Станіслав Кожемякін