Низка аналітиків вже побачили ледь не пряме ембарго від Трампа, але в Києві налаштовані більш оптимістично.

В Офісі президента України вважають, що США погодяться продати Києву зброю, всупереч останнім заявам Дональда Трампа. Про це у коментарі РБК-Україна заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк.

"Президент України звертається до США, суто прагматично каже, давайте будемо у вас купувати зброю. Для виробників зброї, які є донорами Республіканської партії, присутність у війні України проти Росії очевидно позитивна, тому що вона збільшує прибутковість цих компаній, збільшує частку на глобальному ринку та вплив цих компаній", - заявив він.

На думку Подоляка, відмова від комерційного продажу зброї Україні стала б непрагматичним рішенням. Саме тому Трамп не блокуватиме такі поставки, упевнений представник ОП.

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"Він може там робити будь-які заяви, але продавати зброю в повному обсязі, особливо зброю, яка є ефективною сьогодні проти російської зброї, яка є прямим конкурентом американських зброярів, це очевидні плюси", – наголосив Подоляк.

Радника голови ОП упевнений, що продажі американської зброї Україні розпочнуться відразу, як тільки Трамп усвідомить масштаби репутаційної шкоди для себе з боку Путіна.

Трамп розкритикував бажання України придбати американську зброю

Як писав УНІАН, кілька днів тому президент Володимир Зеленський озвучив бажання України придбати у США великий пакет озброєнь, зокрема системи ППО. Загалом йдеться про 30-50 мільярдів доларів.

Однак реакція Трампа була неоднозначною. Він не показав жодної зацікавленості у подібній угоді і вкотре розкритикував Зеленського, поклавши на нього відповідальність за російське вторгнення.

"Не можна починати війну проти когось, хто в 20 разів більший за тебе, і сподіватися, що люди дадуть тобі ракети", – сказав Трамп.

Деякі аналітики розцінили таку реакцію президента США як фактичну відмову постачати Україні зброю навіть за гроші.

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