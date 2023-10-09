Глава держави заявив, що готуються відповідні кроки, щоб протидіяти загрозі.

Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході. Загострення цього конфлікту - це нове джерело болю та страждань, яке має послабити світову єдність.

"Провів нараду з керівниками нашої розвідки, ГУР та зовнішньої розвідки, з нашими дипломатами щодо ситуації в Ізраїлі та навколо нього та щодо загальної ситуації на Близькому Сході. Це має принципове значення для нас – не лише для України, а для всієї Європи. За наявною інформацією – дуже чіткою – Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, щоб нове джерело болю та страждань послабило світову єдність, додало розколів та суперечностей і цим допомогло Росії знищувати свободу у Європі", - заявив президент України Володимир Зеленський за результатами наради з розвідкою.

За його словами, загроза є значно більшою, ніж зараз її сприймає світ.

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"Світові війни минулого розгоралися саме з локальних агресій", - зазначив український президент.

Він наголосив на важливості світу об’єднати зусилля в цій ситуації.

"Ми знаємо, як цій загрозі протидіяти. Готуємо відповідні кроки. А головне – захищаємо необхідність максимальної єдності світу. Сьогодні звернувся до учасників Парламентської асамблеї НАТО. Передусім про єдність. Про те, що кожній державі у світі зараз треба обрати, як вона захищатиме міжнародне право. Захищатиме! А не залишатиметься осторонь, коли терор намагається взяти гору, і коли на наших очах може зламатись ще один регіон світу", - наголосив український лідер.

Зеленський підкреслив, що вдячний усім лідерам і державам, які зараз повністю усвідомлюють небезпеку та готові працювати разом заради того, аби втримати ситуацію, втримати очевидних спонсорів терору від ширшого втручання.

Напад ХАМАС на Ізраїль - останні новини

Вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде "не операція, не ескалація, це війна". Він також оголосив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) негайно задіє всю свою міць, щоб знищити ХАМАС.

8 жовтня Нетаньягу заявив про закінчення першої фази війни і попередив, що вона буде тривалою і важкою. ЦАХАЛ оголосила сектор Гази закритою військовою зоною і завдала по ній численних ударів.

9 жовтня головний представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні, до яких вторглися бойовики.

Крім цього, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ про повну блокаду Гази. Припинено поставки продуктів, води, електроенергії.

Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що на сьогодні кампанія з розгрому ХАМАС "тільки почалася". Він закликав владу "стояти твердо, тому що ми збираємося змінити Близький Схід".

The Times of Israel з посиланням на високопоставлене джерело в уряді написало, що Ізраїль має певну інформацію про те, що Іран міг підштовхнути ХАМАС до масованого нападу на їхню країну.

Як відомо, президент України Зеленський пов'язав Іран з вторгненням в Україну та нападом на Ізраїль. За його словами, Іран "не може сказати, що він не має ніякого відношення до того, що відбувається в Україні", якщо він продає Росії безпілотники "Шахед", і що він не може стверджувати: "це не має ніякого відношення до того, що відбувається в Ізраїлі", якщо його офіційні особи заявляють про підтримку ХАМАС.

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