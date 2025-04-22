Поки від Штатів не надійшла відповідь на пропозицію України купити системи Patriot, повідомив президент.

Про нову військову допомогу Сполучених Штатів Америки для України поки не було можливості говорити. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на брифінгу.

"Допомога, яка йде зараз, це та, яку підтримав Конгрес ще рік тому. Так і є. Про нову допомогу ми поки що зі Сполученими Штатами Америки не мали можливості домовлятися, обговорювати деталі", - зазначив він.

При цьому Зеленський не виключає, що системи Patriot можуть бути частиною допомоги з нового пакету.

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"Або тільки це може бути в новому пакеті. Це залежить від наших домовленостей", - сказав він.

Президент додав, що США ще не відповіли на прохання України закупити системи Patriot.

Україна хоче купити системи Patriot

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що Україна всюди шукає зенітні ракетні системи Patriot і веде окремі розмови з країнами, які їх мають. За його словами, це великий дефіцит і велика проблема

Президент повідомив, що вважає посилення української протиповітряної оборони Patriot частиною гарантій безпеки для України. Він зазначав, що Україна готова купити в США як мінімум 10 систем Patriot.

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