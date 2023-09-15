Лідери зустрінуться в Нью-Йорку.

Президент Польщі Анджей Дуда і президент України Володимир Зеленський зустрінуться в Нью-Йорку на тлі непорозумінь з приводу експорту українського продовольства.

"За кілька днів ми зустрінемося у Нью-Йорку з президентом України Володимиром Зеленським", – сказав президент Анджей Дуда в інтерв'ю PAP.

Він зазначив, що темою розмови буде експорт українського зерна. Дуда наголосив, що Польща не зацікавлена в тому, щоб українське зерно продавалося на польському ринку.

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"Ми повинні відстоювати свої інтереси. … Те, що воно, [українське зерно] продається в Польщі, це абсолютно не в наших інтересах, це не в інтересах наших аграріїв. Ми повинні захищати свій ринок і ми це робимо, намагаючись допомогти Україні", – додав він.

Польське ембарго на українське зерно - це треба знати

Навесні чотири європейські країни (Болгарія, Угорщина, Польща, Словаччина) в односторонньому порядку заборонили ввезення українського зерна на свою територію.

У ЄС спочатку засудили ці рішення, однак згодом Єврокомісія досягла з цими чотирма країнами та Румунією угоди. Було застосовано мораторій на ввезення української агропродукції до цих країн, але вони мали не перешкоджати її транзиту. ЄС натомість мав виділити 100 мільйонів євро на допомогу постраждалим фермерам з цих п’яти країн.

Влітку угоду продовжили до 15 вересня. Сьогодні Єврокомісія має скасувати дію свого мораторію на імпорт української агропродукції

МЗС України закликає сусідні країни скасувати обмеження на експорт зерна. Однак деякі з них виступають за подовження обмежень. Зокрема, 12 вересня стало відомо, що Польща прагне, аби ЄС продовжила заборони на імпорт української агропродукції. Український прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна звертатиметься до арбітражу Світової організації торгівлі, якщо Варшава далі блокуватиме експорт зерна.

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