За його словами, будь-яка форма продовження обмежень є неприпустимою, оскільки це підірве принципи Єдиного ринку, Угоду про асоціацію та довіру до зобов'язань ЄС.

Міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна розраховує на те, що Єврокомісія завтра, 15 вересня, скасує обмеження щодо імпорту зерна.

"Україна розраховує, що Єврокомісія дотримається свого слова і завтра скасує всі обмеження на український сільськогосподарський експорт", - написав глава МЗС у Twitter.

За його словами, будь-яка форма продовження обмежень є неприпустимою, оскільки це підірве принципи Єдиного ринку, Угоду про асоціацію та довіру до зобов'язань ЄС.

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Обмеження щодо експорту українського зерна

В Міністерстві закордонних справ України закликають Словаччину, Польщу, Румунію та Угорщину з 15 вересня відновити імпорт українських зернових, бо підстав продовжувати заборону на українську продукцію немає.

Болгарія вирішила зняти заборону на імпорт українського зерна. В країні зазначили, що таке рішення не матиме серйозних наслідків для їхньої економіки.

Український прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі, якщо Польща блокуватиме експорт зерна.

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