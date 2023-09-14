Міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна розраховує на те, що Єврокомісія завтра, 15 вересня, скасує обмеження щодо імпорту зерна.
"Україна розраховує, що Єврокомісія дотримається свого слова і завтра скасує всі обмеження на український сільськогосподарський експорт", - написав глава МЗС у Twitter.
За його словами, будь-яка форма продовження обмежень є неприпустимою, оскільки це підірве принципи Єдиного ринку, Угоду про асоціацію та довіру до зобов'язань ЄС.
Обмеження щодо експорту українського зерна
В Міністерстві закордонних справ України закликають Словаччину, Польщу, Румунію та Угорщину з 15 вересня відновити імпорт українських зернових, бо підстав продовжувати заборону на українську продукцію немає.
Болгарія вирішила зняти заборону на імпорт українського зерна. В країні зазначили, що таке рішення не матиме серйозних наслідків для їхньої економіки.
Український прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі, якщо Польща блокуватиме експорт зерна.