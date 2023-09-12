Наразі Польща в односторонньому порядку заборонила експорт зерна з України на свою територію.

Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) у разі блокування Польщею експорту українського зерна.

Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у соцмережі Х (колишній Twitter), Україна, попри війну і блокування Росією портів, дотримується своїх зобов’язань як за Угодою про асоціацію з ЄС, так і за правом СОТ.

Глава українського уряду наголосив, що Україна не має намірів шкодити польським фермерам та дуже цінує підтримку від польського народу і польських родин.

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"Але у випадку порушення торговельного права на користь передвиборчого політичного популізму Україна буде змушена звернутись до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ (Генеральної угоди щодо тарифів та торгівлі – УНІАН)", - зазначив Шмигаль.

Блокування експорту українського зерна

Навесні цього року низка європейських країн, серед яких, зокрема, Польща, в односторонньому порядку заборонили ввезення українського зерна на свою територію.

15 вересня Єврокомісія має скасувати дію свого мораторію на імпорт української кукурудзи, пшениці, насіння ріпаку та соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Проте 12 вересня стало відомо, що уряд Польщі має намір просити Єврокомісію подовжити заборону на імпорт української агропродукції. При цьому польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький зазначив, що незалежно від рішення Брюсселя щодо українського агроімпорту Польща не дозволить "затопити себе українським зерном".

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