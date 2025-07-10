Дуда зазначив, що думка, що люди на західній Україні знають історію Волинської трагедії, є хибною.

Президент Польщі Анджей Дуда відчув розуміння теми подій 1940-х років на Волині під час розмов з українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це він сказав, згадуючи, як обговорював питання Волинської трагедії ще з Петром Порошенком, коли той був президентом, та Зеленським, передає RMF FM

"Завжди мав враження, що більше розуміння з цього питання знаходжу у президента Зеленського", – поділився Дуда.

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"Думаю, він сказав правду, коли говорив мені: "Анджею, я ніколи раніше не чув про вбивства поляків на Волині. У школі нам про це не говорили", – пригадав Дуда.

Також Дуда зазначив, що переконання, що люди на західній Україні знають історію Волинської трагедії, є хибним.

Волинська трагедія: заяви Дуди

Тема подій, які сталися на Волині 1941-1943 років, є давнім спірним питанням в українсько-польських відносинах.

Польща раніше погрожувала, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.

При цьому 30 травня Дуда розкритикував українців, коментуючи питання Волинської трагедії. Серед іншого польський президент назвав лідерів ОУН-УПА "злочинцями та геноцидниками".

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