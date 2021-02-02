Антоненка залишили під вартою, Кузьменко – під цілодобовим домашнім арештом, а Дугарь – продовжено покладені на неї обов'язки.

Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжні заходи Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь, обвинувачуваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як передає кореспондент УНІАН, Антоненку продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а Кузьменко - цілодобовий домашній арешт до 2 квітня.

Також суд продовжив покладені на Дугарь обов'язки до 2 квітня - вона зобов'язана повідомляти суд про зміну місця проживання чи роботи та з'являтися за першим викликом до слідчого, прокурора чи суду.

Люди, які прийшли підтримати фігурантів справи та перебували під будівлею суду, зустріли відповідне рішення вигуками "Ганьба!".

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Вбивство Павла Шеремета: що відомо

Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім "Ліса"), військову медсестру Яну Дугарь.

Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

Згодом Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої. Тепер їх звинувачують у виконанні злочину, а також у знищенні автомобіля, в якому перебував Шеремет, і зберіганні вибухівки.

Справу проти Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядає суд присяжних.

4 січня 2021 року білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року в кабінеті на той час голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева.

У Нацполіції України заявили, що отримали документи та аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста.

Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який поширив аудіозапис, заявив про готовність свідчити у справі про вбивство Шеремета Офісу генерального прокурора України.

Адвокати Антоненка і Кузьменко не виключили, що слідство може приписати їхнім підзахисним співпрацю з КДБ Білорусі.

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Автор: Антоніна Доломанжи