Напередодні президент під час прес-конференції показав частину листування з Дугарь журналісту.

Обвинувачена у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яна Дугарь прокоментувала інформацію про листування з президентом Володимиром Зеленським. Напередодні на прес-конференції глава держави сам повідомив, що переписується з Дугарь й навіть показав частину листування журналісту.

На своїй сторінці у Facebook вона підтвердила, що має прямий діалог з Зеленським.

"Свого часу, я довго шукала можливість знайти доступ до президента і зрештою його знайшла! Листування між двома і більше людьми - нормально", - стверджує вона.

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Дугарь запевняє, що їй було важливо донести свою історію, бачення і переживання від того, що відбувається з нею, а також двома іншими фігурантами справи - Юлією Кузьменко та Андрієм Антоненком.

"Прошу поставитись з розумінням до приватності мого спілкування з Володимиром Зеленським! Головний бій за правду - попереду!", - резюмувала вона.

Справа про вбивство Шеремета: довідка УНІАН

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють Антоненка, Кузьменко і Дугарь.

Антоненко та Кузьменко перебувають під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета, а на Дугарь покладено додаткові процесуальні обов'язки.

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Автор: Юрій Годован