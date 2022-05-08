Міський голова планує залучити українську діаспору в Канаді до відбудови міста.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо сьогодні відвідав місто Ірпінь на Київщині.

Про це повідомив міський голова міста Олександр Маркушин у своєму Telegram-каналі.

"Щойно мав честь говорити із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Він приїхав в Ірпінь, щоб на власні очі побачити все те жахіття, яке вчинили з нашим містом російські окупанти. І, звісно, був шокований. Адже він побачив спаленими та вщент зруйнованими не військові об’єкти, а домівки ірпінчан, які ще недавно раділи життю і мали свої плани на майбутнє", - написав Маркушин.

Міський голова додав, що висловив вдячність Трюдо за підтримку, яку сьогодні надає Канада Україні.

"Віримо в подальшу співпрацю наших країн і щодо відбудови українських міст після нашої перемоги. Сподіваюся на підтримку пана Джастіна Трюдо в організації зусиль української діаспори в Канаді щодо відбудови об'єктів інфраструктури в Ірпені. З відповідними офіційними листами Ірпінь звернеться вже найближчим часом", - розповів мер.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Сенат Канади одноголосно проголосував за визнання дій російської армії актом геноциду проти українського народу. Перед цим аналогічне рішення ухвалила палата громад канадського парламенту. Законодавці заявили, що є "достатньо доказів систематичних та масових воєнних злочинів проти людяності", які вчиняє Москва.

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