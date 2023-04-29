Він зазначив, що Україна має бути в позиції вирішувати, коли це станеться, що вона готова прийняти, а за що вона продовжить боротьбу.

Тільки українська влада може вирішувати, про що для країни прийнятно вести переговори, а "за що українці готові вмирати", і світ має допомогти їм достягти цієї позиції.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту Global Citizen Now, передає Голос Америки. "Це не закінчиться військовим шляхом, а закінчиться певним політичним рішенням. Але Україна має бути в позиції вирішувати, коли це станеться, що вона готова прийняти, а за що готова продовжувати боротися. І ми повинні бути поруч з нею", - зазначив Трюдо.

На його думку, приклад російської агресії, якщо він виявиться успішним, може надхинути інші авторитарні держави "перемалювати карту".

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"Авторитарні держави, які мають трохи більшу армію, ніж їхні сусіди, дивляться на той маленький клаптик землі через річку, де люди розмовляють їхньою мовою, або де кілька сотень років тому провели лінію на карті, і на їхню думку, не в тому місці, вони думають: "Чом б нам не перемалювати цю карту?", - пояснив свою точку зору Трюдо.

"Ми всі маємо про це хвилюватися", – підкреслив він.

Допомога Канади Україні

Канада з самого початку війни усіляко допомагає Україні. Так, про крайній пакет допомоги $29 млн Канада оголосила 21 квітня. Цей пакет включатиме 40 снайперських гвинтівок, 16 радіостанцій і внесок до фонду НАТО для допомоги ЗСУ. Гвинтівки і боєприпаси поставить канадська компанія Prairie Gun Works, а радіостанції для супроводу танка Leopard 2 – компанія L3Harris Technologies.

Крім того канадська влада регулярно запроваджує антиросійські санкції.

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