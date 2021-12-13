Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон в ході телефонної розмови з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним закликав зменшити напруження на кордоні з Україною.
Про це йдеться у заяві на сайті уряду Британії.
Зокрема, Джонсон "висловив глибоку стурбованість Сполученого Королівства через нарощення російських військ на кордоні з Україною і знову підкреслив важливість роботи дипломатичними каналами для зменшення напруження і визначення довготривалих рішень".
Прем'єр Британії підкреслив відданість його країни територіальній цілісності і суверенітету України.
Читайте також"Маніпуляція фактами": в МЗС відреагували на заяву Путіна про неповернення закордонних активів СРСРТакож Джонсон попередив, що будь-яка дестабілізаційна поведінка Росії стане стратегічною помилкою і призведе до суттєвих наслідків.
Глава британського уряду визнав важливість діалогу стосовно міжнародної й регіональної безпеки. Водночас Джонсон і Путін погодились, що необхідно усім сторонам дотримуватися положень Мінського протоколу.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Міноборони висловилися про накопичення військ вдовж кордону та сказали, що РФ хоче примусити Україну до діалогу з "незручних питань".