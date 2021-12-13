Британський прем'єр визнав важливість діалогу стосовно міжнародної й регіональної безпеки.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон в ході телефонної розмови з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним закликав зменшити напруження на кордоні з Україною.

Про це йдеться у заяві на сайті уряду Британії.

Зокрема, Джонсон "висловив глибоку стурбованість Сполученого Королівства через нарощення російських військ на кордоні з Україною і знову підкреслив важливість роботи дипломатичними каналами для зменшення напруження і визначення довготривалих рішень".

Прем'єр Британії підкреслив відданість його країни територіальній цілісності і суверенітету України.

Читайте також"Маніпуляція фактами": в МЗС відреагували на заяву Путіна про неповернення закордонних активів СРСРТакож Джонсон попередив, що будь-яка дестабілізаційна поведінка Росії стане стратегічною помилкою і призведе до суттєвих наслідків.

Глава британського уряду визнав важливість діалогу стосовно міжнародної й регіональної безпеки. Водночас Джонсон і Путін погодились, що необхідно усім сторонам дотримуватися положень Мінського протоколу.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Міноборони висловилися про накопичення військ вдовж кордону та сказали, що РФ хоче примусити Україну до діалогу з "незручних питань".

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Автор: Віталій Саєнко