Російська Федерація періодично вдається до практики перекидання та накопичення військових підрозділів з метою підтримання напруги в регіоні та тиску на сусідні держави.

У Міністерстві оборони України переконані, що Російська Федерація шляхом стягнення військ до кордонів України намагається примусити до діалогу з "незручних питань".

Про це повідомляє Управління преси та інформації Міністерства оборони України.

"На теперішній час фіксується поступове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до кордону з Україною. Здійснюється передислокація особового складу російських військ з районів проведення навчань. Втім, по завершенню навчань до пунктів постійної дислокації повертається лише особовий склад, а бойова та інша військова техніка залишається поблизу українського кордону. Такі дії мають тактичну мету – це тиск на владу України та тиск на владу інших держав задля примусу до діалогу з незручних питань, які вкрай важливі для РФ", - йдеться у повідомленні.

Читайте також"Повернеться багато трун": Резніков прокоментував можливе вторгнення РФ в Україну"Стратегічна мета таких цілей – це відновлення повного контролю над Україною, а також зрив євроатлантичних прагнень нашої держави. Російська Федерація продовжує провокативні дії проти України. Станом на 13 грудня перекрито близько 70% акваторії Азовського моря. Подібні перекриття відбуваються систематично та перешкоджають вільному судноплавству в Азовському морі", - сказано у повідомленні.

Водночас наголошується, що Збройні сили України готові до будь-якого сценарію.

"Чергові підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України цілодобово несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони України. До нього залучено понад тисячу військовослужбовців, сотні одиниць військової техніки – це забезпечує прикриття мостів, ГЕС, АЕС та інших об’єктів критичної інфраструктури. Враховуючи військово-політичну обстановку, яка складається довкола державних кордонів України, на загрозливих напрямках вжито заходів щодо посилення повітряного прикриття даних об'єктів. Військово-політичне керівництво України вчасно забезпечується розвідувальною інформацією та оперативно приймає рішення", - заявили в Міноборони.

Також розвідка України постійно обмінюється інформацією з розвідками країн-партнерів.

Ситуація на кордоні й можлива агресія РФ

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.

4 грудня Західні розвідники поділилися варіантами дій Росії, якщо Кремль все ж таки зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.

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Автор: Віталій Саєнко