Його підозрюють у закликах до зміни меж території та державного кордону України.

Екс-меру Києва Леоніду Черновецькому повідомили про підозру через заклики визнати кордони "ДНР" та "ЛНР".

Як повідомляє Офіс генпрокурора, колишньому міському голові Києва повідомлено про підозру за фактом публічних закликів та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України (ч. 1 ст. 110 КК України).

За даними слідства, на наступний день після початку військової агресії РФ проти України екс-мер столиці на власній сторінці у Facebook розмістив публікацію про можливість і навіть необхідність визнання кордонів терористичних організацій – незаконних утворень "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка".

"Згідно з висновками судової лінгвістичної експертизи, ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України", - повідомили в ОГПУ.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про Леоніда Черновецького.

Нагадаємо, раніше Черновецький, який вже багато років перебуває за межами України, несподівано публічно виправдав Путіна за війну, яку він розв'язав в нашій країні. Він фактично підтримав божевільні дії армії РФ на території України.

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