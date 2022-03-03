Електропостачання в Енергодарі відновлено, водопостачання з'явиться найближчим часом.
Про це в Telegram повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.
"Електропостачання в місті відновлено. Водопостачання з'явиться найближчим часом - працюємо", - написав він.
За словами Орлова, повністю аварійна ситуація буде ліквідована завтра вдень.
Ситуація в Енергодарі:
2 березня до Енергодару, де розташована Запорізька АЕС, підійшли ворожі війська. Люди масово вийшли на зустріч з ворогом і не пустили його в місто.
3 березня міський голова Дмитро Орлов повідомив, що до міста наближається ворожа колона з понад 100 одиниць важкої техніки.
Він зазначив, що ворог обстріляв блокпост і застосовує зброю проти мирного населення.
Орлов закликав городян залишатися вдома.
Згодом мер додав, що на блокпосту в місті Енергодар Запорізької області йде бій, снаряди ворога потрапили в житлові будинки, в одному з них почалася пожежа.
Він розповів, що ворожий снаряд потрапив на територію школи №2 та опублікував відео, на якому видно, як з однієї зі шкільних будівель йде дим.
Через обстріли російських військових у місті відсутнє водопостачання, у деяких мікрорайонах немає світла.
В результаті обстрілів в Енергодарі поранені щонайменше двоє цивільних жителів.