Повністю аварійну ситуацію буде ліквідовано завтра вдень.

Електропостачання в Енергодарі відновлено, водопостачання з'явиться найближчим часом.

Про це в Telegram повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

"Електропостачання в місті відновлено. Водопостачання з'явиться найближчим часом - працюємо", - написав він.

За словами Орлова, повністю аварійна ситуація буде ліквідована завтра вдень.

Ситуація в Енергодарі:

2 березня до Енергодару, де розташована Запорізька АЕС, підійшли ворожі війська. Люди масово вийшли на зустріч з ворогом і не пустили його в місто.

3 березня міський голова Дмитро Орлов повідомив, що до міста наближається ворожа колона з понад 100 одиниць важкої техніки.

Він зазначив, що ворог обстріляв блокпост і застосовує зброю проти мирного населення.

Орлов закликав городян залишатися вдома.

Згодом мер додав, що на блокпосту в місті Енергодар Запорізької області йде бій, снаряди ворога потрапили в житлові будинки, в одному з них почалася пожежа.

Він розповів, що ворожий снаряд потрапив на територію школи №2 та опублікував відео, на якому видно, як з однієї зі шкільних будівель йде дим.

Через обстріли російських військових у місті відсутнє водопостачання, у деяких мікрорайонах немає світла.

В результаті обстрілів в Енергодарі поранені щонайменше двоє цивільних жителів.