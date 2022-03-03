Обмеження діють також для абонентів, які користуються фіксованим зв'язком.

Абоненти українських мобільних операторів більше не зможуть зателефонувати в Російську Федерацію. Такі радикальні заходи необхідні, щоб російські військові не могли дзвонити з вкрадених в українців телефонів.

Про це повідомляє прес-служба Державного зв'язку.

Зазначається, що такі обмеження діють також для абонентів, які користуються фіксованим зв'язком.

"Мобільні оператори обмежили можливість активації нещодавно придбаних мобільних карт. Це зроблено так само, щоб окупаційні війська не могли в ході своїх постійних мародерств викрадати SIM-карти і використовувати їх", - йдеться в повідомленні.