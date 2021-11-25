У разі ескалації ЄС повинен буде ввести нові санкції проти РФ, сказала вона.

В. о. канцлера Німеччини Ангела Меркель заявила, що Євросоюзу необхідно бути готовим до посилення санкцій проти Росії, якщо ситуація біля кордону з Україною або біля кордону Білорусі та Польщі погіршиться.

Про це вона заявила в ході зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, пише Reuters.

У Берліні вони обговорили міграційну кризу на кордоні Білорусі та Європейського Союзу. За словами Меркель, зараз Польща робить все можливе, щоб уникнути подальшої ескалації на своєму кордоні.

Також вона висловила свою думку про ситуацію на українсько-російському кордоні, зазначивши, що ЄС має бути єдиним у цьому питанні.

Читайте такожКулеба про санкції низки країни проти РФ у разі вторгнення в Україну: можуть зробити боляче"Будь-яка подальша агресія проти суверенітету України матиме високу ціну", - підкреслила Меркель.

Ситуація на кордонах України

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року.

22 листопада прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що повідомлення про підготовлюване вторгнення російських військ в Україну може бути ширмою для нібито агресивних устремлінь Києва щодо силового вирішення проблеми Донбасу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Україна не планує наступу на Донбасі, а шукає шляхи дипломатичного врегулювання збройного конфлікту, розпочатого Росією.

Автор: Людмила Жерновська