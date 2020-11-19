Семенів заробив у "Феофанії" 636 279 гривень, а 4,7 мільйона гривень він отримав від підприємницької діяльності.

Головний лікар "Феофанії" Ігор Семенів, де лікуються від COVID-19 президент Володимир Зеленський разом з главою ОП Андрієм Єрмаком, задекларував низку земельних ділянок, згадав про бізнес і банкові рахунки.

Про це йдеться у декларації Семеніва за 2018 рік.

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Згідно з даними НАЗК, Семенів є власником земельних ділянок в Івано-Франківській області площами 522 і 540 квадратних метрів і ще 2 га. Крім того, на нього оформлено дачний будинок в тому ж регіоні площею 20,3 квадратних метрів і нежитлове приміщення площею 589 квадратів.

У Києві директор Феофанії має квартиру на 155,80 квадратів.

Серед іншого, Семенів вніс до декларації кафе-магазин на Прикарпатті й СТО.

Крім того, Семенів задекларував коштовний годинник «ROLEX», який придбав за 141 316 гривень і ювелірні прикраси на 221 040 гривень.

На дружину оформлені, зокрема, автомобілі «Porsche», «Range Rover Vogue», снігохід «Lynx Grand Tourer 1200 SE». У Семеніва – водні мотоцикли «Yamaha» і «BRP».

При цьому Семенів заробив у «Феофанії» 636 279 гривень у 2018 році. А ще 4,7 мільйона гривень головлікар отримав від підприємницької діяльності. На банківських рахунках медика лише 2413 доларів, у готівці - 200 тисяч гривень і 100 тисяч доларів.

Як зауважує Апостроф, 2020 рік був особливо успішний для фармацевтичних компаній, у яких Семенів позначений як бенефіціар. Його підприємства виграли 186 тендерів за загальну суму 7,8 мільйона гривень.

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Автор: Яна Ставська