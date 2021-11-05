За нього була внесена необхідна сума застави.

Колишній заступник міністра оборони Ігор Павловський, підозрюваний у справі про продаж для Збройних сил України неякісної військової техніки, вийшов з-під варти.

Про це адвокат Ростислав Кравець повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні викупили генерал-лейтенанта Павловського з полону", - заявив адвокат.

Як сказано на сайті партії "Європейська солідарність", Фонд Петра Порошенка разом з громадською організацією "Солідарна справа громад" зібрали необхідні 18 мільйонів гривень для звільнення з-під варти Павловського. У тому числі Фонд сім'ї Порошенка виділили на це 15 млн 900 тис. гривень.

Справа проти Павловського: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 2 липня слідчі Державного бюро розслідувань вручили підозри екс-заступнику міністра оборони в 2015-2019 роках, директорам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки МОУ в 2015-2017 і 2018-2019 роках, а також голові правління ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".

Слідство встановило, що за період 2016-2018 років державі завдано збитків на суму близько 475 мільйонів гривень.

Читайте такожЖурналісти озвучили суму, яку заробив завод Порошенка за роки війни (відео)Зокрема, Міноборони для потреб Збройних сил закуповувало бойові катери "Кентавр" виробництва заводу "Кузня на Рибальському" та санітарні автомобілі "Богдан" виробництва компанії "Богдан Моторс", які були неналежної якості.

5 липня суд заарештував одного з колишніх директорів Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки МОУ на два місяці з альтернативою внесення застави в сумі понад 443 млн гривень.

7 липня суд обрав аналогічний запобіжний захід голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" Валерію Шандрі.

8 липня суд заарештував ще одного з колишніх директорів вищезгаданого департаменту на два місяці з альтернативою внесення застави в сумі приблизно 475 млн гривень.

12 липня суд заарештував екс-заступника міністра оборони Ігоря Павловського.

31 серпня суд залишив під вартою екс-заступника Міністра оборони Ігоря Павловського, підозрюваного у справі про продаж для Збройних сил України неякісної військової техніки.

Автор: Віталій Саєнко