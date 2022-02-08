За словами Зеленського, це - потужний крок для економічної стійкості України.

Макрофінансова допомога від Європейського Союзу на суму 1,2 мільярда євро допоможе стабілізувати українську економіку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спільної прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми дуже цінуємо крок солідарності з іншими державами, потужний крок саме з боку Еммануеля, з боку Франції - виділення 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні. Це дійсно нам допоможе стабілізувати економіку. Ми вже зараз непогано йдемо, але це потужний крок для економічної стійкості України", - сказав Зеленський.

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Макрофінансова допомога: