24 січня 2022 року Європейська комісія оголосила про початок нової макрофінансової допомоги Україні / Ілюстрація REUTERS

Макрофінансова допомога від Європейського Союзу на суму 1,2 мільярда євро допоможе стабілізувати українську економіку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спільної прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми дуже цінуємо крок солідарності з іншими державами, потужний крок саме з боку Еммануеля, з боку Франції - виділення 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні. Це дійсно нам допоможе стабілізувати економіку. Ми вже зараз непогано йдемо, але це потужний крок для економічної стійкості України", - сказав Зеленський.

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Макрофінансова допомога:

  • 23 липня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до Брюсселя підписав меморандум і кредитну угоду про виділення Україні макрофінансової допомоги від Європейського Союзу на суму 1,2 млрд євро.
  • 9 грудня 2020 року Євросоюз надав Україні перший транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро.
  • 25 жовтня 2021 року Європейська комісія виділила другий транш у розмірі 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги для України.
  • 24 січня 2022 року Європейська комісія оголосила про початок нової макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1,2 мільярда євро. Відповідна допомога буде розділена на два транші по 600 мільйонів євро.