Офіційне підписання угоди відбудеться найближчим часом.

Україна та Нідерланди мають підписати безпекову угоду терміном на 10 років, повідомляє МЗС Нідерландів.

Зазначається, що угода передбачає зобов'язання перед урядом Нідерландів надавати постійну підтримку Україні у сферах безпеки, реконструкції та правосуддя.

"Наша власна безпека тісно переплетена з безпекою України. Жодного дня ми не можемо дозволити собі забувати, що мужня боротьба українців – це також наша турбота. Україна має розраховувати на нашу підтримку не лише зараз, а й у довгостроковій перспективі. Це також надсилає потужний сигнал Росії, яка сподівається, що підтримка України Заходом з часом припиниться", – цитує урядовий портал слова міністерку закордонних справ Нідерландів Ханке Брюїнс Слот.

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Дату підписання угоди в МЗС не повідомили, лише зазначали, що вона відбудеться "найближчим часом". Крім військової допомоги, відзначається, що Нідерланди допоможуть Україні досягти подальшої інтеграції в ЄС і НАТО.

"Угода про безпеку включає домовленості щодо військової підтримки в середньостроковій та довгостроковій перспективах, співробітництво із залученням оборонної промисловості, підвищення стійкості України, включаючи її реагування на кіберзагрози, та покращення оперативної сумісності між українською армією та військами НАТО", – пише МЗС.

Безпекові угоди України та країн-парнтерів

Україна підписала безпекові угоди з кількома країнами НАТО. Першою подібну угоду підписали з урядом Великої Британії. Угода формалізує військову і не військову співпрацю Британії та України на підтримку безпеки України. Відзначалося, що ця підтримка буде довгостроковою.

Вже в лютому Володимир Зеленський підписав безпекові угоди з Німеччиною, Францією та Данією.

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