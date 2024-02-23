Україна та Нідерланди мають підписати безпекову угоду терміном на 10 років, повідомляє МЗС Нідерландів.
Зазначається, що угода передбачає зобов'язання перед урядом Нідерландів надавати постійну підтримку Україні у сферах безпеки, реконструкції та правосуддя.
"Наша власна безпека тісно переплетена з безпекою України. Жодного дня ми не можемо дозволити собі забувати, що мужня боротьба українців – це також наша турбота. Україна має розраховувати на нашу підтримку не лише зараз, а й у довгостроковій перспективі. Це також надсилає потужний сигнал Росії, яка сподівається, що підтримка України Заходом з часом припиниться", – цитує урядовий портал слова міністерку закордонних справ Нідерландів Ханке Брюїнс Слот.
Дату підписання угоди в МЗС не повідомили, лише зазначали, що вона відбудеться "найближчим часом". Крім військової допомоги, відзначається, що Нідерланди допоможуть Україні досягти подальшої інтеграції в ЄС і НАТО.
"Угода про безпеку включає домовленості щодо військової підтримки в середньостроковій та довгостроковій перспективах, співробітництво із залученням оборонної промисловості, підвищення стійкості України, включаючи її реагування на кіберзагрози, та покращення оперативної сумісності між українською армією та військами НАТО", – пише МЗС.
Безпекові угоди України та країн-парнтерів
Україна підписала безпекові угоди з кількома країнами НАТО. Першою подібну угоду підписали з урядом Великої Британії. Угода формалізує військову і не військову співпрацю Британії та України на підтримку безпеки України. Відзначалося, що ця підтримка буде довгостроковою.
Вже в лютому Володимир Зеленський підписав безпекові угоди з Німеччиною, Францією та Данією.