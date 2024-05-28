Це вже четвертий візит Зеленського до Брюсселя.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський прибуде до Бельгії, планується підписання безпекової угоди між країнами.

Як пише VRT, візит до Іспанії та Бельгії запланували ще два тижні тому, однак його скасували через важку ситуацію на фронті. Зеленський зустрінеться з королем Філіпом, прем'єр-міністром Александром Де Кроо та міністром оборони Людівіном Дедондером.

Серед головних тем - підписання двосторонньої угоди про безпеку, військова підтримка країни у війні з Росією, а також винищувачі F-16. Як повідомляє 24 Канал, президент має відвідати авіабазу, на якій проходять навчання на американських винищувачах.

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Допомога Україні від Бельгії: що відомо

На початку квітня видання The Brussels Times повідомляло, що від початку повномасштабної війни країна надала українцям допомогу на суму 1 мільярд євро.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що Бельгія ухвалила рішення про передачу Україні винищувачів F-16 вже цього року. Раніше у Брюсселі говорили, що це буде можливо у 2025 році.

Також Бельгія виділить 200 мільйонів євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів для українського війська.

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