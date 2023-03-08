Під час перебування в українській столиці він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув з візитом в Україну.

Як повідомив його прес-секретар Стефан Дюжаррік, він прибув до української столиці вночі. Це вже третій візит Гутерріша до Києва з початку нападу РФ на Україну, повідомляє Тадеѕѕсһаі.

Під час цього візиту генсек ООН проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським для переговорів про продовження зернової угоди.

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Як зазначило видання, контракт на експорт українського зерна через підконтрольне Росії Чорне море закінчується вже 19 березня, і ООН наполягає на черговому продовженні.

Нагадаємо, у липні 2022 року було підписано зернову угоду між ООН, Туреччиною, Україною та РФ. Вона дозволяє контрольований експорт зерна з трьох українських чорноморських портів. Спочатку договір діяв протягом 120 днів до листопада 2022 року, але за підсумками складних переговорів був продовжений ще на чотири місяці.

Заяви Гутерріша про війну

Наприкінці минулого року генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що російське вторгнення в Україну порушило територіальну цілісність держави і суперечить Статуту ООН. Тоді він зазначав, що прагне до пошуку шляхів для переговорів між РФ і Україною.

А 7 лютого глава ООН Антоніу Гутерріш заявив, що світ свідомо рухається до більш масштабної війни.

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