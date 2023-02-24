Він втрутився з бажанням сказати своє слово на рахунок цього.

Дипломати Росії продовжують зі зневагою ставитися до українських рішень. Голова МЗС України Дмитро Кулеба під час Радбезу ООН попросив хвилиною мовчання вшанувати пам’ять людей, котрі стали жертвами під час війни, однак російський поспред в ООН Небензя перервав це дійство.

Коли всі почали мовчки підійматися зі своїх місць – як це передбачено під час хвилини мовчання, то представник Кремля постукав по мікрофону і попросив слово. Зал знову розмістився на своїх сидіннях.

"Ми піднімаємося на ноги, щоб вшанувати пам'ять усіх жертв того, що сталося в Україні, починаючи з 2014 року. Усіх тих, хто загинув. Усі життя безцінні", - передає слова Небензі Sky News.

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Ймовірно він також мав на увазі вшанувати пам’ять ще і росіян, котрі загинули внаслідок війни. Однак, як зазначає Sky News, Кулеба не робив акцент саме на вшануванні пам’яті українських жертв.

Проблема перебування Росії в Радбезі ООН: що відомо

Будучи одним з постійних членів Ради Безпеки ООН РФ має можливість блокувати прийняття будь-яких рішень. Україна і партнери неодноразово наголошували, що Москва зловживає цим майданчиком, використовуючи його для просування пропаганди.

Наприкінці минулого року Київ офіційно повідомив, чому перебування РФ в Радбезі ООН є нелегітимним та спробував домогтися офіційного виключення Росії з цієї організації.

В одній з європейських країн повідомили, що більшість держав не поділяють думку Києва щодо правомірного виключення Росії з Ради безпеки ООН.

Однак це не зупиняє українського постпреда в ООН Сергія Кислицю продовжувати тролити Небензю під час засідань цієї міжнародної організації.

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