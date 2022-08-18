Зустріч у Палаці Потоцьких проходила в закритому режимі.

У Львові закінчилася зустріч у тристоронньому форматі за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, президента України Володимира Зеленського та генсека ООН Антоніу Гутерріша.

Зустріч у Палаці Потоцьких проходила в закритому для преси режимі і тривала 40 хвилин, повідомляє Анадолу.

На зустрічі також були присутні глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, глава Національної розвідувальної організації Хакан Фідан і прес-секретар президента Ібрагім Калин.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрілися у Львові. До Львова також прибув і генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш, з яким у президентів були заплановані тристоронні переговори. Тоді повідомлялося, що на зустрічі обговорюватимуться кроки, які можна зробити для припинення українсько-російської війни дипломатичним шляхом.

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