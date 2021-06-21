Сійярто просить Україну "повернути те, що угорська меншина вже мала".

Представники угорської меншини повинні мати право використовувати свою мову у всіх сферах, включаючи державне управління, вважає голова МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Про це він заявив під час дебатів у ПАРЄ, передає "Європейська правда".

Як зазначається, найближчі півроку голова МЗС Угорщини буде очолювати Раду Європи. У вступному слові сьогодні він зазначив, що для Угорщини питання прав меншин лишається ключовим, і наголосив, що в державах-членах РЄ "мають бути надані гарантії для використання мови меншин в освіті, культурі та державному управлінні". Згадувати жодну державу в цій частині виступу він не став.

Втім, вже згодом, під час відповіді на питання з залу від свого однопартійця з парламенту Угорщини, він пояснив, що претензії адресовані саме Україні. Сійярто пояснив, що таке право мають відновити для угорців, що проживають в Україні.

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"Звичайно, ми були розчаровані, коли побачили, що після підтримки нами європейських прагнень України парламент ухвалив рішення проти прав меншин у сферах освіти, медіа та державного управління... Зараз ми просимо Україну повернутися до ситуації, яка була. Ми не просимо про додаткові права, ми просимо повернути те, що вже мало місце, повернути те, що угорська меншина вже мала", - заявив угорський чиновник.

При цьому він наголосив, що Україна може відновити дію законодавства різними шляхами.

"Не наше питання говорити, що конкретно має бути зроблене, але ми просимо проконсультуватися з представниками меншин і діяти так, як вони просять. Меншини мають підтвердити, що отримали назад те, що колись мали", - пояснив свою позицію угорський міністр.

Погіршення відносин України та Угорщини

Відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

У Києві 24 лютого відбулося установче засідання українсько-угорської міжвідомчої робочої групи з питань освіти. Учасники засідання досягли взаєморозуміння щодо спільних намірів забезпечити якісні умови для здобуття шкільної освіти українцями угорського походження на Закарпатті.

25 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Угорщина готова обговорити з Україною втілення положень освітнього закону з урахуванням інтересів угорської меншини.

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Автор: Юрій Годован