За даними джерел, на перемовинах дипломат доводив, що в Україні "принижують" і навіть "знищують" угорську меншину.

На засіданні Ради асоціації ЄС-Україна єврокомісар від Угорщини Олівер Варгеї вимагав внести до спільної заяви тезу про те, що в Україні утискають національні меншини, а також вимагав від Києва припинити роботу сайту «Миротворець».

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Про це йдеться у матеріалі «Європейської правди». За даними джерел журналістів, пропозиції Варгеї з’явилися в останній момент перед засіданням, що саме по собі суперечить звичаям ЄС, але єврокомісар категорично вимагав їх врахувати, стверджуючи, що його пропозиції є критично важливими.

Цього разу претензії угорської сторони стосувались не мови, і не освіти. Натомість єврокомісар вимагав від України припинити діяльність сайту "Миротворець". Зокрема, Варгеї пропонував, аби Київ зобов’язався "розслідувати" чи то "переслідувати" в Україні тих, хто вчиняє незаконні дії «стосовно депутатів Європарламенту», а також «розкриття їхніх персональних даних».

Крім того, Україна мала визнати, що такі незаконні дії справді відбуваються і що це непокоїть як Київ, так і Брюссель.

За даними журналістів, на двосторонніх переговорах Варгеї взагалі був дуже агресивним, але коли дійшло до питання "Миротворця", некоректність зайшла за межу. Українські учасники зустрічі згодом переказували колегам в урядовій делегації, що комісар доводив: в Україні "принижують" і навіть "знищують" представників угорської меншини.

В результаті узгодження підсумкової заяви Ради асоціації виявилося заблокованим. Українська делегація не погодилася на висунуті вимоги.

За даними журналістів, прем’єр Денис Шмигаль відхилив ультимативні вимоги Варгеї внести у спільну заяву саміту тезу, за якою Київ визнавав би переслідування меншин в Україні.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, своєю чергою, наполіг, аби сторони знайшли компроміс. Саме тому сторони більше ніж на годину запізнилися на підсумкову прес-конференцію.

У підсумку з тексту вичистили згадки про те, що Україна визнає "притискання" угорців, заяву Ради асоціації погодили і політики вийшли до преси.

Вже на прес-конференції Варгеї заявив, що ЄС може й не погодитися на оновлення Угоди про асоціацію. Однак джерела журналістів кажуть, що реальної загрози немає.

Нагадаємо, 11 лютого у Брюселі відбулось засідання 7-ї Ради асоціації Україна-ЄС. Україна та Євросоюз розпочали роботу над оцінкою угоди про асоціацію.

Угода про асоціацію України з ЄС

У 2014 році Європейський Союз і Україна підписали угоду про асоціацію, що стало початком нового періоду в розвитку відносин між ЄС і Україною.

1 вересня 2017 року Угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності в повному обсязі в частині поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною з Європейським Союзом. До цього воно застосовувалося на тимчасовій основі з 2016 року.

Угода є основним інструментом для тіснішого зближення України та Євросоюзу: вона сприяє поглибленню політичних відносин, посиленню економічних зв'язків та взаємної поваги спільних цінностей.

Економічна частина Угоди, про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі, надає Україні можливість для розширення торговельних відносин та економічного розвитку, оскільки відкриває нові ринки, сприяє адаптації законодавства, стандартів і регламентів у різних секторах. Останнє допоможе інтегрувати стандарти ЄС у ключові сектори української економіки.

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Автор: УНІАН