Йдеться і про санкції проти "Північного потоку-2".

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн допустила відключення Росії від міжнародної платіжної системи (SWIFT), якщо Кремль зважиться на повномасштабний наступ на Україну.

Про це вона повідомила в телеефірі CNN у четвер, 27 січня, цитує DW.

"Я хочу з усією ясністю заявити: з порядку денного нічого не знято", - сказала політик.

Йдеться і про санкції проти "Північного потоку-2".

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Фон дер Ляйєн підкреслила, що ЄС є найважливішим торговим партнером та найбільшим іноземним інвестором у Росії, на Європу припадає близько 40 відсотків російської зовнішньої торгівлі.

"Ці цифри показують, що ми маємо сильний інструмент тиску, і що для Росії буде дуже болісно, ​​якщо агресія проти України посилиться", - заявила голова Єврокомісії.

У ЄС підтвердили, що готуються до найгірших сценаріїв розвитку подій.

Що передувало

Заступник голови Ради безпеки РФ і лідер партії "Єдина Росія" Дмитро Медведєв каже, що країна не боїться відключення від міжнародної платіжної системи (SWIFT) у разі наступу на Україну.

Під час нового загострення на російсько-українському прикордонні й на тлі загрози для Східної Європи з боку Росії, яка, за даними розвідок, зосередила довкола України понад 100 тисяч військових, президент Сполучених Штатів Джо Байден уже відкрито пригрозив Кремлю заборонити банкам країни-агресора будь-які операції з доларом.