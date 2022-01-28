У Держдепартаменті США наголосили, що новий конфлікт негативно вплине на глобальну економіку.

Сполучені Штати Америки закликають Китай вплинути на Російську Федерацію, аби не відбулося вторгнення російських військ в Україну.

Як свідчить стенограма на сайті Державного департаменту США, про це заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд повідомила на брифінгу у Вашингтоні.

"Ми закликаємо Пекін використати свій вплив на Москву, аби наполегливо закликати до дипломатії, бо якщо в Україні буде конфлікт, це не буде добре також і для Китаю. Буде значний вплив на глобальну економіку. Буде глобальний вплив в енергетичній сфері", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Європейському Союзі та Сполучених Штатах Америки підтвердили готовність покарати Російську Федерацію в разі подальшої агресії проти України.

Державний секретар США Ентоні Блінкен попередив міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про наслідки в разі перетину російськими військовими українського кордону.

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