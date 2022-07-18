Деталі почнуть опрацьовуватися впродовж дня.

У перерві засідання Ради ЄС, куди входять міністри закордонних справ 27 країн, голова угорського МЗС Петер Сійярто оголосив, що новий пакет санкцій проти РФ узгоджений.

Про це повідомляє угорське видання Origo.

"Хоча уряд вважає, що першою чергою слід домагатися миру, він не бойкотував політичну угоду і не порушував єдності. Тому деталі почнуть опрацьовуватися протягом дня", - сказав він.

Сійярто наголосив, що в основному йдеться про уточнення вже введених санкцій. Нових обмежень на транспортування енергоносіїв, наприклад, санкцій проти "Газпромбанку", не передбачено.

"Ми дуже наполегливо вказували на те, що якби санкції щодо "Газпромбанку" були включені в санкційний список, ми не змогли б підтримати його з боку Угорщини, тому пропозиція щодо санкцій, яка вже надійшла, не включає "Газпромбанк", немає ніяких обмежень на транспорт енергоносіїв", - сказав він.

За його словами, новий пакет санкцій може включати ембарго на золото, посилення обмежень, пов'язаних з торгівлею продукцією подвійного призначення.

Крім того, до списку санкцій ЄС будуть додані ще сорок вісім осіб і дев'ять організацій, у тому числі віце-прем'єр Росії, політичні лідери кількох республік-членів і "Сбербанк".

Міністр також повідомив, що на зустрічі також було прийнято рішення перенаправити ще 500 млн євро з ресурсів European Peace Framework на фінансування поставок зброї в Україну.

Він зауважив, що Угорщина також не блокувала це рішення, але далі не буде поставляти зброю Україні і дозволяти поставки зброї територією країни.

Як писав УНІАН, після зустрічі G7 в кінці червня США, Канада, Японія і Великобританія оголосили про ембарго на імпорт російського золота. За словами держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена, заборона позбавить РФ доходу у розмірі близько $19 мільярдів на рік.

Єврокомісія 15 липня офіційно запропонувала внести ембарго на золото в сьомий пакет санкцій проти Росії. За даними Bloomberg, його повинні прийняти протягом найближчих тижнів.

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