Це, зокрема, Київ та Київська область.

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний розповів, у яких областях в процесі підготовки до територіальної оборони є "проблеми".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України в Харкові.

"На сьогодні у Збройних силах сформовано окремий рід, сили територіальної оборони, у складі командування, 4-х регіональних управлінь, бригад та батальйонів. На сьогоднішній день це 29 бригад, 150 батальйонів. Не говорячи вже про добровольчі формування територіальних громад. Це така сила, яка дійсно може стримувати ворога і навіть може охолодити його думку від бажання ступити на нашу землю. Адже ціна, яку він буде платити за це, буде величезною", - зазначив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що мета усього цього, аби "супротив був в кожному місті, в кожному селі, на кожній вулиці і в кожному будинку".

"На сьогодні із 160 майнових комплексів, які зараз необхідні для розміщення військових частин сил територіальної оборони, у 88 вже розміщено військові частини", - повідомив Залужний.

Він додав, що серед них 25 майнових комплексів потребують капітального ремонту.

"Незважаючи на це, у 25... вже розпочато та триває обладнання кімнат зберігання зброї", - сказав Залужний.

Крім того, зазначив він, досі триває погодження щодо розміщення військових частин на 13 майнових комплексах, триває процес укладення договорів на 18 комплексах.

"А для 16 військових частин взагалі на сьогоднішній день не визначено майнових комплексів на розміщення, на жаль... Я дуже сподіваюся на те, що на цих локаціях питання буде вирішено", - підкреслив головнокомандувач.

Він назвав області, в яких вбачає "проблеми" в цій сфері.

"На сьогоднішній день, бачу, проблема дійсно є, частково, в Донецький, Одеській, Львівській, Рівненській, Київській області і у місті Києві", - констатував Залужний.

Водночас, за його словами, низка військових частин сил територіальної оборони вже завершили переміщення та перейшли до підготовки до виконання покладених на них завдань.

"Я дуже вдячний керівникам, перш за все, Хмельницької, Чернівецької та Сумської областей", - сказав головнокомандувач.

Пізніше, відповідаючи на запитання президента щодо проблем з підготовкою в регіонах, Залужний уточнив: "У нас відбулися певні зміни, залишається у нас Київ, Маріуполь, Одеса, Рівне і Київська область".

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