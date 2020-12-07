За результатами голосування, Віолета Лабазюк набрала 33 голоси, а її найближча конкурентка - 27 голосів.

7 грудня новою головою Хмельницької обласної ради стала 34-річна депутатка від партії «ЗА МАЙБУТНЄ» Віолета Лабазюк. Депутати обласної ради провели відповідне таємне голосування, за результатами якого Віолета Лабазюк набрала 33 голоси, а її найближча конкурентка - кандидатка від партії «Слуга народу» Оксана Бочкарьова - 27 голосів. При цьому 4 бюлетені було визнано не дійсними.

Після підрахунку голосів Віолета Лабазюк подякувала колегам за довіру та пообіцяла докладати максимум зусиль для розвитку Хмельниччини і приділяти максимальну увагу соціальним питанням.

"Дякую, шановні колеги, за довіру та підтримку. Наше спільне завдання - розвивати Хмельниччину та Україну в цілому. Для цього ми готові співпрацювати з усіма політичними силами. Бо маємо багато зобов'язань перед нашими виборцями і повинні працювати над їх реалізацією, а не витрачати час на політичні суперечки", - зауважила під час виступу Віолета Лабазюк.

Під час місцевих виборів В. Лабазюк була обрана до Хмельницької обласної ради по виборчому округу №3. Є лідеркою регіонального осередку Жіночого руху партії "ЗА МАЙБУТНЄ". Тривалий час очолює ГО «Благодійний фонд Сергія Лабазюка «Ми Поруч». Є дружиною народного депутата Сергія Лабазюка.

Голова партії «За майбутнє» Ігор Палиця привітав Віолету Лабазюк з обранням головою Хмельницької обласної ради на своїй сторінці у Facebook

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Автор: УНІАН