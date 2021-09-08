Журналіст упевнений, що президенти "розкажуть один одному анекдоти" і на цьому користь від їх зустрічі закінчиться.

Український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон висловився про можливу зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним. Він не бачить в цьому абсолютно ніякої користі.

Своєю думкою про зустріч президентів Гордон поділився в ефірі телеканалу "Україна 24".

Ведучий програми нагадав про слова прес-секретаря Путіна, який заявив, що Москва не хоче обговорювати Крим, оскільки вважає півострів регіоном Росії. Якщо ж Україна прагне підняти це питання на обговорення, зустрічі Путіна і Зеленського не буде.

"Не хочете обговорювати український Крим - сидіть вдома", - сказав Гордон і зазначив, що він вже застерігав Зеленського від зустрічі з Путіним.

Читайте такожВ італійському підручнику знайшли карту з Україною у складі Росії (фото)На думку журналіста, президенти не зможуть вибудувати конструктивну розмову, оскільки найголовніша тема - питання Криму і Донбасу - використовується Росією для маніпуляцій. Тому Путін не стане обговорювати півострів і Зеленський не привезе із зустрічі хоч якісь позитивні підсумки.

"Якщо Путін не хоче говорити про український Крим і Донбас - нехай сидить вдома", - знову повторив Гордон і перейшов до порівняння двох президентів.

Журналіст упевнений, що Зеленський є "людиною майбутнього", а ось Путін - "людина минулого". Для українського президента зустріч з главою РФ перетвориться на зустріч з "кондовою радянською людиною, яка пройшла школу КДБ, для якої найбільшою трагедією був розпад СРСР".

Гордон описав зустріч президентів кількома словами, які вмістилися в одну містку фразу. Зеленський скаже, щоб РФ віддала Крим, на що Путін відповість: "не віддам". На цьому все і закінчиться.

Президент РФ не хоче віддавати Крим і Донбас. Окуповані території Сходу України Путіну не потрібні, але він використовує їх в якості "козирної карти". Для нього Донбас-спроба "торгуватися" з усім світом, впевнений Гордон.

Читайте такожАрестович спробував виправдатися за слова про "неосвічених українців", але вийшло навпакиЗа словами журналіста, Путін може запропонувати "повернути" Донбас, але натомість попросить зняття санкцій і Крим. Україна на це ніколи не піде. Саме тому, навіть якщо президенти й зустрінуться, ніякого результату це не принесе.

На зустрічі Зеленський і Путін розкажуть один одному анекдоти, на цьому їх зустріч і закінчиться, вказав Гордон, спритно пішовши від питання ведучого про те, чи вважає він президента РФ "лисим чортом".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Гордон "запропонував" перейменувати Україну. Жарт від журналіста сподобалася не всім, бо багато хто спочатку прийняли її серйозно.

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Автор: Поліна Кузенко