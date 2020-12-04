Екс-прем'єр Володимир Гройсман отримував хабар у 75 мільйонів гривень від колишнього народного депутата, скандального забудовника Максима Микитася.
Читайте такожСкандальний забудовник Микитась вийшов із СІЗОПро це у Facebook написав журналіст Владислав Сидоренко, опублікувавши ухвалу Вищого антикорупційного суду, яке підтверджує це.
За інформацією журналіста, під час закритого засідання суддя дав дозвіл на обшуки та вилучення документів по одному з об'єктів нерухомості, які належали корпорації «Укрбуд».
«В ухвалі описується за яких обставин і де/як, приміщення в центру Києва площею 2000 кв.м., вартістю понад 75 млн грн, були передані прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману в якості хабара», – зазначив журналіст.
Справа скандального забудовника Микитася
- Правоохоронці з Грудня 2017 року здійснюють розслідування угоди з нерухомістю Нацгвардії.
- Слідство встановило, що у 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (далі реорганізовано в ГУ Нацгвардії) і компанія-забудовник «Укрбуд» уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини повинні були побудувати житловий будинок. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія повинна була отримати в житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць.
- У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир в елітному Печерському районі в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва. Вартість цих квартир, за даними експертизи, на 81 млн 635 тис. 448 грн менше тієї, в яку оцінені квартири на Печерську.
- 15 травня 2019 року детективи повідомили про підозру у заволодінні майном Нацгвардії на 81,64 млн грн екс-командувачу Нацгвардії Юрію Аллерову, директору компанії-забудовника «Укрбуд» Олегу Майбороді та незалежному оцінювачу Алісі Гринчук.
- У липні у справі було повідомлено про підозру виконавчому директору компанії-забудовника.
- У жовтні було повідомлено про підозру екс-президенту корпорації «Укрбуд», колишньому народному депутату Микитасю в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою (ч.3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).
- 21 січня 2020 року в НАБУ повідомили, що у справі з'явився шостий підозрюваний - колишній заступник директора «Укрбуду» В'ячеслав Мармиш. 5 травня в САП повідомили, що у справі повідомлено про підозру ще двом учасникам злочинної схеми - колишнім чиновникам Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України.
- 14 травня Вищий антикорупційний суд відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього народного депутата Микитася.
- 28 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід Микитасю на утримання під вартою з альтернативою застави в 100 млн грн.
1 грудня 2020 року у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що в рамках розслідування справи про незаконне заволодіння майном Нацгвардії поліція призначила судову оціночно-будівельну експертизу для встановлення реальної вартості об'єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську і на околиці Києва, які були предметом обміну між Нацгвардією і забудовником.
Однак з'ясувалося, що колишній народний депутат, екс-президент корпорації «Укрбуд» Максим Микитась в змові з колишнім посадовцем «Укрбуду» домовився із заступником директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтином Дубоносом про внесення недостовірних даних у зазначену експертизу.
За «винагороду» у вигляді машиномісця ринковою вартістю 250 тис. гривень Дубонос занизив ринкову вартість житлового комплексу в більш ніж 11 разів - з 81 млн гривень до 7 млн гривень. У зв'язку з чим йому повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України). Микитасю додатково інкримінується ч.3 ст. 369 КК України за надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта.
2 грудня Вищий антикорупційний суд взяв Дубоноса під варту з можливістю внесення застави в 1 млн грн. Цього ж дня в НАБУ повідомили, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у 81,64 млн грн.
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