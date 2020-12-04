Журналіст опублікував ухвалу суду, в якій описуються обставини отримання неправомірної вигоди.

Екс-прем'єр Володимир Гройсман отримував хабар у 75 мільйонів гривень від колишнього народного депутата, скандального забудовника Максима Микитася.

Читайте такожСкандальний забудовник Микитась вийшов із СІЗОПро це у Facebook написав журналіст Владислав Сидоренко, опублікувавши ухвалу Вищого антикорупційного суду, яке підтверджує це.

За інформацією журналіста, під час закритого засідання суддя дав дозвіл на обшуки та вилучення документів по одному з об'єктів нерухомості, які належали корпорації «Укрбуд».

«В ухвалі описується за яких обставин і де/як, приміщення в центру Києва площею 2000 кв.м., вартістю понад 75 млн грн, були передані прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману в якості хабара», – зазначив журналіст.

Справа скандального забудовника Микитася

Правоохоронці з Грудня 2017 року здійснюють розслідування угоди з нерухомістю Нацгвардії.

Слідство встановило, що у 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (далі реорганізовано в ГУ Нацгвардії) і компанія-забудовник «Укрбуд» уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини повинні були побудувати житловий будинок. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія повинна була отримати в житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць.

У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир в елітному Печерському районі в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва. Вартість цих квартир, за даними експертизи, на 81 млн 635 тис. 448 грн менше тієї, в яку оцінені квартири на Печерську.

15 травня 2019 року детективи повідомили про підозру у заволодінні майном Нацгвардії на 81,64 млн грн екс-командувачу Нацгвардії Юрію Аллерову, директору компанії-забудовника «Укрбуд» Олегу Майбороді та незалежному оцінювачу Алісі Гринчук.

У липні у справі було повідомлено про підозру виконавчому директору компанії-забудовника.

У жовтні було повідомлено про підозру екс-президенту корпорації «Укрбуд», колишньому народному депутату Микитасю в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою (ч.3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

21 січня 2020 року в НАБУ повідомили, що у справі з'явився шостий підозрюваний - колишній заступник директора «Укрбуду» В'ячеслав Мармиш. 5 травня в САП повідомили, що у справі повідомлено про підозру ще двом учасникам злочинної схеми - колишнім чиновникам Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України.

14 травня Вищий антикорупційний суд відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього народного депутата Микитася.

28 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід Микитасю на утримання під вартою з альтернативою застави в 100 млн грн.

1 грудня 2020 року у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що в рамках розслідування справи про незаконне заволодіння майном Нацгвардії поліція призначила судову оціночно-будівельну експертизу для встановлення реальної вартості об'єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську і на околиці Києва, які були предметом обміну між Нацгвардією і забудовником.

Однак з'ясувалося, що колишній народний депутат, екс-президент корпорації «Укрбуд» Максим Микитась в змові з колишнім посадовцем «Укрбуду» домовився із заступником директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтином Дубоносом про внесення недостовірних даних у зазначену експертизу.

За «винагороду» у вигляді машиномісця ринковою вартістю 250 тис. гривень Дубонос занизив ринкову вартість житлового комплексу в більш ніж 11 разів - з 81 млн гривень до 7 млн гривень. У зв'язку з чим йому повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України). Микитасю додатково інкримінується ч.3 ст. 369 КК України за надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта.

2 грудня Вищий антикорупційний суд взяв Дубоноса під варту з можливістю внесення застави в 1 млн грн. Цього ж дня в НАБУ повідомили, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у 81,64 млн грн.

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Автор: Катерина Шварц