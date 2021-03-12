Загальна вартість конфіскованого майна клубу склала $200 млн.

Майно розформованого у 2016 році футбольного клубу «Металіст» потрібно повернути у комунальну власність міста Харкова. З такою заявою виступив голова Харківської облради Артур Товмасян.

Читайте також"Братимемо участь у Лізі чемпіонів": Ярославський - про майбутнє відродження Металіста (відео)«Перше: ми повинні провести аудит всієї власності «Металіста», яка знаходиться в підпорядкуванні області. Друге: після проведення аудиту ми все це майно повинні передати місту Харкову, оскільки саме його нинішнє керівництво в особі Ігоря Терехова взяло на себе зобов'язання разом з Олександром Ярославським відродити гордість міста і області - футбольний клуб «Металіст». Вважаю, що це буде правильним кроком», - сказав Товмасян на сесії облради 11 березня.

«Металіст» перебував у міській власності до 2007 року, проте напередодні Чемпіонату Європи з футболу 2012 року був переданий на баланс області. У 2013 році клуб був проданий олігархові Сергію Курченку, а після його втечі з країни майно «Металіста» було конфісковано і 11 квітня 2018 року знову повернуто області. Загальна вартість конфіскованого майна клубу склала $200 млн.

«Металіст» є срібним і шестиразовим бронзовим призером чемпіонатів України.

«Вважаю, що це правильне рішення. Чим частіше «Металіст» буде перемагати, тим швидше буде розвиватися і місто, і область», - сказав Товмасян з приводу повернення майна «Металіста» місту.

Нагадаємо, раніше в.о. мера Харкова Ігор Терехов повідомив про домовленість з колишнім власником футбольного клубу бізнесменом Олександром Ярославським про початок спільної роботи з відродження ФК «Металіст».

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Автор: УНІАН