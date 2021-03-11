За словами Данілова, СБУ може відкрити провадження за ст. 111 КК України (державна зрада) щодо деяких депутатів, якщо вважатиме це за необхідне.

Рада національної безпеки та оборони доручила Службі безпеки України з’ясувати обставини голосування Верховною Радою за Харківські угоди у 2010 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання Ради нацбезпеки.

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За його словами, СБУ може відкрити провадження за ст. 111 КК України (державна зрада) щодо деяких депутатів, якщо вважатиме це за необхідне.

Данілов нагадав, що 27 квітня 2010 року за схвалення угоди між Україною та РФ щодо продовження перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі на 25 років голосували 236 депутатів, а наслідками такого рішення стали окупація Криму та війна на Донбасі.

"Тут дуже багато цікавих персонажів, які на сьогоднішній день продовжують знаходитися в українській політиці...", - зазначив він.

Секретар РНБО уточнив, що у переданому СБУ списку депутатів є й чинні народні депутати та олігархи.

"Доручення СБУ отримала. Я думаю, що вже з сьогоднішнього або з завтрашнього дня вони почнуть працювати. І щодо всіх депутатів, які брали участь..., буде з'ясовуватися, з яких причин, за якої мотивації і як це все відбувалося", - додав він.

Харківські угоди: що відомо

Угода Януковича-Медведєва була підписана 21 квітня 2010 року. Згідно з документом, термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі подовжено з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на 5 років, якщо будь-яка сторона не висловить заперечення, та встановлена орендна плата.

Як зазначено в самій угоді, термін перебування флоту збільшено в обмін на здешевлення для України російського газу шляхом застосування знижки у вигляді анулювання митних зборів.

Була ратифікована Держдумою 27 квітня 2010 року.

В Україні домовленості викликали обурення опозиції, екологів, місцевих рад та суспільства загалом. Більшість аналітиків розцінили її як таку, що суперечить Конституції України.

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Автор: Антоніна Доломанжи