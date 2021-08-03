Хлопцю було всього 26 років.

У вівторок вранці у парку у Святошинському районі Києва виявили тіло Віталія Шишова – активіста й голови "Білоруського дому в Україні".

Напередодні у ГО заявили про зникнення хлопця після того, як він вибіг на пробіжку. Деякий час телефон Шишова ще був ввімкнений, однак на контакт він уже не виходив.

Віталій Шишов переїхав до України восени 2020 року після нової хвилі політичних переслідувань у зв’язку з протестами в Гомелі. Хлопцю було всього 26 років.

Чим займався в Україні

Шишов – засновник некомерційної громадської організації "Білоруський дім в Україні", яка активно допомагає білорусам з переїздом до України, постраждалих внаслідок дій режиму Олександра Лукашенка.

За даними білоруської служби Радіо Свобода, організація Білоруський дім в Україні була пов'язана з вихідцем з Білорусі Сергієм Коротких, який в складі батальйону "Азов" брав участь в боях на Донбасі й отримав українське громадянство.

Людям допомагали з пошуками житла, оформленням українських документів і працевлаштуванням.

У БДУ згадують, що хлопець брався абсолютно за всі сфери діяльності, зокрема – проведення акцій на підтримку білорусів, звернення у держоргани для просування законопроектів, формування діаспори.

Крім того, як розповів його друг Юрій Щучко, Віталій також був "контррозвідником" – досліджував дані білорусів, які в’їжджали до України на правах біженців. Оскільки існує імовірність перетину кордону замаскованих працівників білоруського КДБ.

Стеження і слід білоруського КДБ

Щучко заявив, що організацію попереджали про можливі замахи на їхнього голову з боку білоруських спецслужб. Йшлося про всілякі провокації аж до викрадення і ліквідації.

"Співробітники спецслужб України у негласних розмовах нас попереджали про те, що агентура КДБ в Україні існує, і вона збільшується, зокрема, через потік біженців. Всіх біженців не можна контролювати", – сказав він.

Та й сам хлопець знав, що "за ним полюють", додав Щучко. У заяві БДУ уточнили, що до всього цього білорус ставився стоїчно.

Колеги Шишова вважають, що проти нього здійснювалася "спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного режиму".

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Автор: Яна Ставська