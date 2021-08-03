Раніше надходили попередження про всілякі провокації аж до викрадення і ліквідації.

Громадська організація "Білоруський дім в Україні" заявляє, що за її головою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним в одному з парків Києва, велося стеження.

Про це громадська організація повідомляє в Telegram-каналі.

"За Віталіком велося стеження. Про факти були відповідні повідомлення поліції. Також нас неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і свої люди в РБ про всілякі провокації аж до викрадення і ліквідації. Віталій стоїчно і з гумором ставився до цих попереджень, заявляючи, що хоч так, можливо, БДУ вийде з інфовакууму", - сказано в повідомленні.

Крім того, колеги Шишова вважають, що проти нього здійснювалася "спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного режиму білоруса".

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Представники громадської організації "Білоруський дім в Україні" 2 серпня повідомили про зникнення Шишова. ​За їхніми даними, Шишов вийшов 2 серпня на ранкову пробіжку і не повернувся.

Сьогодні, 3 серпня, в Національній поліції заявили, що Шишова знайшли повішеним в одному з київських парків.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі перевірятимуть всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.

Автор: Віталій Саєнко