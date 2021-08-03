Під ранок 3 серпня Шишова знайшли повішеним у парку у Святошинському районі Києва.

Друг голови "Білоруського дому в Україні" (БДУ) Віталія Шишова Юрій переповів слова правоохоронців за попередніми результатами огляду тіла активіста, якого вранці знайшли повішеним у Києві.

Про це чоловік розповів у коментарі Україна 24.

Друг Віталія вважає, що злочин вчинили білоруські спецслужби.

"Він (Віталій Шишов – ред.) знав, що за ним полюють. І судячи з того, за яких обставин знайшли тіло, по тому, що співробітники поліції повідомили нам у приватній бесіді, що у нього – зламаний ніс, я підозрюю, що це спецслужби КДБ. І не один я. Чи спецслужби спеціальних операцій, які працюють на режим Олександра Лукашенка", – сказав чоловік.

При цьому він не підтвердив, що Віталій скаржився на якійсь погрози.

Читайте такожЗа Шишовим велося стеження – Білоруський дім в Україні"У нього були передчуття погані. Ми з ним зідзвонювалися. Весь минулий тиждень він говорив: коли що – потурбуйся про Женю (дівчина Віталія – ред.). (Він казав) все нормально, просто настрій поганий", – зауважив друг загиблого активіста.

Про зникнення Віталія Шишова повідомили у "Білоруському домі в Україні" ввечері 2 серпня. За даними ГО, хлопець вийшов на традиційну пробіжку і не повернувся.

З його телефону було зроблено кілька "глухих" дзвінків, проте вийти на зв’язок з активістом не вдалося. Невдовзі до пошуків поліція залучила кінологів.

Зникнення і смерть Шишова: що відомо

Під ранок 3 серпня тіло Шишова знайшли повішеним у парку у Святошинському районі Києва. Напередодні стало відомо про зникнення громадянина Білорусі під час традиційної пробіжки.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Правоохоронці будуть перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.

У "БДУ" підтвердили, що за Шишовим стежили. Раніше надходили попередження про всілякі провокації аж до викрадення і ліквідації.

Віталій Шишов активно допомагав громадянам Білорусі й тим, хто постраждав від режиму Олександра Лукашенка перебиратися до України. За словами його друзів, активіст займався верифікацією даних щодо біженців, оскільки серед них було чимало замаскованих співробітників білоруських спецслужб.

Автор: Яна Ставська