Цю ситуацію ніхто не коментував, засідання Комітету продовжилося.

Нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива, позбавлений нагородної зброї і наукового ступеня кандидат наук, поматюкався на засіданні парламентського комітету і покинув його.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності слухали інформацію директора Бюро економічної безпеки Вадима Мельника про готовність БЕБ до розслідування кримінальних правопорушень, які стосуються економічних питань.

Кива заявив, що у нього з Мельником, який раніше був керівником Державної фіскальної служби України, є своя історія.

Нардеп розповів, що звертався з приводу "цілої банди, яка виробляла підроблену горілку і сигарети", надавши відповідні матеріали.

Читайте такожРозділ Майдану: ДБР завершило розслідування щодо Януковича та його оточення"Ми з вами як офіцери поговорили" - сказав він, звертаючись до Мельника.

За словами Киви, все закінчилося тим, що "рівно через три місяці моїм помічникам злочинці передали мою заяву з усмішкою, яку я вам особисто передавав".

Він зазначив, що цей кримінальний бізнес процвітає і сьогодні в Кременчуці. "Скажіть кому в цій, бл***, країні вірити?" - відповів він на засіданні комітету.

За його словами, вся історія зі створенням нових антикорупційних структур "повна бутафорія". "Ці нові, бл***, служби - ДБР, НАБУ, БЕБи, шмепи - це тільки викачування грошей з бюджету. У нас люди голодують, а ми тут збираємося створювати якісь нові структури, які, один х***, ні на що впливати не будуть", а будуть просто грабувати, "стригти" бабки і "розмивати" бюджет" - сказав Кива.

Він заявив, що це його позиція як народного депутата. Після цього він демонстративно зібрав свої речі і покинув засідання комітету, членом якого він є.

Цю ситуацію ніхто не коментував, засідання Комітету продовжилося.

Що передувало

16 листопада з'явилася інформація, що глава Міністерства внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав указ, яким позбавив Іллю Киву права на нагородну зброю, видану йому у 2015 році.

Міністр додав, що нардеп позбавлений нагородної зброї за "негідну поведінку і дії, які дискредитують сам факт його нагородження від імені української держави".

Того ж дня Кива поскаржився, що влада "змусила комісію в Міністерстві освіти" винести рішення про позбавлення його звання кандидата наук, оскільки в написаній ним дисертації немає новизни.

Автор: Надя Пришляк