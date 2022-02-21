Він наголошує, що стосовно України йде потужна інформаційна провокація.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наголошує, що якби регулярні війська Росії вторглися на територію України, то про це вже було б відомо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Відповідаючи на запитання щодо того, що начебто регулярні частини Російської Федерації вторглися на територію України - до Донецької та Луганської областей, Данілов сказав: "Якщо б це відбулося, така інформація б у нас була. А те, що стосується провокацій, ми неодноразово заявляли, що на сьогоднішній день іде велика потужна, перш за все, інформаційна провокація по відношенню до нашої країни".

Секретар РНБО закликав послуговуватися офіційними джерелами інформації.

Питання щодо вторгнення регулярних частин РФ на територію України пролунало через пост екс-радника президента Порошенка Юрія Бірюкова. Він заявив, що російські війська вже вторглися на українську територію.

Нагадаємо, у Росії вже опублікували укази Володимира Путіна про визнання терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР". У них Путін, серед іншого, доручив російському МЗС "провести переговори про встановлення дипломатичних відносин" з "ДНР" і "ЛНР".

Особливу увагу звертає на себе пункт, в якому Путін доручає ввести російські війська на окупований Донбас до прийняття рішення Радою Федерації про його визнання. Російську армію в ОРДЛО нібито посилають для "підтримки миру".

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