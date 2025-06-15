Колишній голова МЗС зазначив, що перед Києвом стоїть важке завдання пояснити світу різницю між війною в Україні та на Близькому Сході.

Для Києва є плюси від війни на Близькому Сході - вони в тому, щоб Європа зрозуміла, що фокус на Україні дозволяє зберігати єдність. Про це в інтерв’ю LIGAnet розповів Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.).

Відповідаючи на запитання, чи є для України потенційні вигоди від війни на Близькому Сході, він зауважив, що це так, але застосовував би слово "зиски" чи "плюси".

"І вони однозначно є. Вони в тому, щоб Європа зрозуміла: концентрація і фокус на Україні дозволяє зберігати єдність. Будь-яке перефокусування на Близький Схід буде дуже і дуже неприємним політичним і внутрішньо політичним драйвом для Європи", - сказав Клімкін.

Відео дня

За його словами, у багатьох європейських країнах різні політичні сили не можуть досягнути певного спільного бачення стосовно Близького Сходу.

"Стосовно України все більш-менш. Теж непросто… Щонайменше, всі розуміють, що Україна важлива, що Україну потрібно захищати. І врешті-решт розглядати, якщо не як частину власної безпеки, - до цього ми ще не прийшли… Але, однак, як частину загальної європейської безпеки, яка важлива для сьогоднішньої Європи", - зауважив екс-міністр.

Водночас Клімкін висловив упевненість, що Росія "буде розкручувати тему на 101% у всьому світі, причому у Західному світі".

"І буде казати: "Бачите, Ізраїль же готовий захищати свою безпеку. А ми ж вам кажемо, що ми захищаємо нашу міфічну безпеку, як ми її вважаємо. Ну, НАТО йде до нас, ми ж його боїмося". Я не знаю, чого може боятися ядерна держава, але усе одно… "Ви кажете нам про суверенітет: у Ірану ж є ядерна програма, це ж суверенне рішення - розвивати ядерну програму? Можемо обмежувати суверенітет", - зазначив він.

Так, за словами Клімкіна, зараз почнуться "дуже і дуже непрості дискусії".

"Вони не почнуться, звичайно, в Європі - в Європі все буде окей. А от по світу нам доведеться вкладатися ще більше в те, щоб пояснити, що всі ці паралелі - між нами і тим, що відбувається на Близькому Сході, - це насправді аж ніяк не паралелі. А те, що притягнуте за комір і за вуха. І це буде дуже непросто", - пояснив колишній міністр.

Ескалація між Ізраїлем та Іраном - головні новини

Від 13 червня Іран та Ізраїль обмінялися вже кількома потужними ударами. Ізраїль зруйнував ядерні об'єкти Ірану та ліквідував кілька важливих топ-чиновників та вчених-ядерників. Унаслідок удару у відповідь Ірану по Ізраїлю відомо про безліч поранених, також є загиблі.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що країна готова припинити удари по Ізраїлю, якщо той зупинить свої удари.

Вас також можуть зацікавити новини: