Уряд тимчасово поклав виконання обов'язків голови інспекції на Олега Корікова.

Кабінет міністрів звільнив Григорія Плачкова з посади голови Державної інспекції з ядерного регулювання України (ДІЯРУ) після конфлікту з міністром енергетики Германом Галущенко.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Крім того, Кабмін тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної інспекції на Олега Корікова.

Читайте такожКабмін звільнив Синєгубова з посади голови Полтавської ОДА і призначив його головою Харківської ОДАДовідка УНІАН. 9 грудня міністр енергетики Герман Галущенко на засіданні уряду запропонував визнати незадовільною роботу Григорія Плачкова.

Міністр заявив, що ДІЯРУ зволікає з узгодженням низки рішень, необхідних для виконання ініціатив влади щодо будівництва нових атомних енергоблоків, та затягує видачу "Енергоатому" ліцензії на експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Плачков своєю чергою назвав звинувачення міністра необґрунтованими.

Плачков очолював інспекцію в жовтні 2017 року.

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Автор: Ганна Бредіхіна