Закон стосуватиметься саме політичних діячів.

Кабінет міністрів схвалив проект закону щодо запровадження адміністративної відповідальності за публічне заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації нею територій України та спроб легалізувати та легітимізувати анексію частини території України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект закону погоджено під час засідання уряду.

Читайте такожУ США вважають малоймовірним вступ України до НАТО у найближчі 10 років – APТакож уряд схвалив проект закону щодо визнання протиправними публічного заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації РФ територій України та спроб легалізувати та легітимізувати анексію частини території України протиправним діянням.

Положення проекту закону також покликані запобігти безкарності зазначеного правопорушення, створити правові підстави для удосконалення правового режиму адміністративної відповідальності відповідно до вимог сучасного міжнародного права.

"Два урядові законопроекти, які стосуються національної безпеки нашої держави... Всі наші та іноземні політики, які розповідають про нібито громадянську війну в Україні, не проукраїнський Крим, вони мають нести за це відповідальність. І це точно не про свободу слова, а про сприяння агресору", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, закон стосуватиметься саме політичних діячів.

За такі дії передбачено накладення штрафу в розмірі від тисячі до двох неоподаткованих мінімумів (від 17 до 34 тисяч грн), а якщо повторно впродовж року — штраф від двох до трьох тисяч (від 34 до 51 тисячі грн).

Нагадаємо, 7 грудня за допомогою закритого каналу відеозв'язку відбулися переговори президентів США і РФ Джо Байдена та Володимира Путіна. Під час розмови Байден попередив президента РФ про рішучі економічні та інші заходи у разі посилення воєнної активності на кордоні з Україною.

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн також заявила, що Росію чекають посилені санкції у разі повномасштабного вторгнення в Україну та порушення міжнародних прав.

У Верховній Раді ж не виключають, що накопичення російських військ біля державного кордону з Україною триватиме і вийде на пік в кінці січня 2022 року.

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Автор: Леся Лещенко